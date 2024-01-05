Мировые мощности по производству полупроводников достигнут рекордно высокого уровня в 30 миллионов пластин в месяц в 2024 году

В отчете от SEMI говорится, что мировые мощности по производству полупроводников увеличатся на 6,4% в 2024 году и достигнут рекордного уровня в 30 миллионов пластин в месяц. Рост мощностей будет обусловлен увеличением производства в передовой логике, литейном производстве, генеративном искусственном интеллекте и высокопроизводительных вычислениях. Китай ожидается, что увеличит свою долю в мировом производстве полупроводников, со вторым местом занимает Тайвань, третье место - Корея, а четвертое место - Япония. Прогнозируется рост мощностей по всему миру, включая Северную и Южную Америку, Европу и Ближний Восток, а также Юго-Восточную Азию. Поставщики литейного оборудования предполагается, что будут вести среди покупателей полупроводникового оборудования. Ожидается увеличение мощностей в сегментах памяти, дискретных и аналоговых устройств, что связано с электрификацией транспортных средств. Обновленный отчет SEMI World Fab Forecast включает 1500 предприятий и линий по всему миру.