В течение последних нескольких месяцев ходило много слухов о грядущей волне видеокарт RTX 40 Super

В течение последних нескольких месяцев ходило много слухов о грядущей волне видеокарт RTX 40 Super. Теперь один из ритейлеров в ЕС опубликовал первые объявления о продаже новых карт, в которых представлены различные модели RTX 4080 Super, RTX 4070 Ti Super и RTX 4070 Super.

Благодаря объявлениям, замеченным VideoCardz, мы узнали, что MSI планирует выпустить версию Suprim X для RTX 4080 Super, а также Gaming X Slim, Gaming X Slim White и модель Ventus 3X OC. В объявлениях также указаны цены: стоимость карт RTX 4080 Super варьируется от 1 230,30 швейцарских франков (1 150 фунтов стерлингов) до 1 355,80 швейцарских франков (1 266,31 фунтов стерлингов).

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Можно также ожидать четыре карты RTX 4070 (и 4070 Ti) Super. Для моделей MSI RTX 4070 Ti Super и RTX 4070 Super будут доступны одни и те же варианты карт, включая модели Gaming X Slim и Ventus 2X OC, причем для каждой из них предусмотрен белый вариант. На эти карты также были указаны цены: на RTX 4070 Ti Super - от 992,30 швейцарских франков (£927) до 1063,40 швейцарских франков (£993), а на RTX 4070 Super - от 777,50 швейцарских франков (£726) до 848,70 швейцарских франков (£793).

Объявления также указывают на возможность обновления до 16 ГБ VRAM для RTX 4070 Ti Super. Что касается карт RTX 4070 Super, то они будут оснащаться 12 ГБ видеопамяти. Ожидается, что серия RTX 40 Super будет представлена Nvidia в январе на выставке CES.