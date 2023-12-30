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ddr22
Невыпущенные процессоры Intel Core 14-го поколения появились в продаже
Процессоры Intel Core 14-го поколения мощностью 65 Вт появились в списке европейского ритейлера

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Европейский ритейлер CoolMod начал предлагать несколько не представленных ранее процессоров Intel Core 14-го поколения мощностью 65 Вт.

В список входят различные модели, не относящиеся к классу K, начиная с Core i3-14100F, который не имеет интегрированной графики и стоит 124,94 евро. Если нужна графика, то i3-14100 обойдется на 25 евро дороже. Стоимость Core i5-14400F и i5-14500 составляет 219,95 евро и 249,95 евро соответственно, а Core i7-14700F продается по цене 384,95 евро. Этот чип не имеет интегрированной графики, но есть возможность приобрести i7-14700 с iGPU за €409,95.

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Верхней моделью является Core i9-14900F, стоимость которого составляет €574,96. Этот процессор имеет полную конфигурацию ядер, но не имеет iGPU. В случае необходимости, i9-14900 доступен по цене €599,95.

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