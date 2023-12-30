Компания BIOSTAR, ведущий производитель материнских плат, видеокарт и устройств хранения данных, с гордостью представила промышленную материнскую плату BIQ67-AHP

BIOSTAR представила новую промышленную материнскую плату BIQ67-AHP, которая предназначена для использования в промышленных и бизнес-приложениях. Она совместима с процессорами Intel Core i7/i5/i3 и оснащена чипсетом Intel Q670. С высокой тепловой расчетной мощностью (TDP) 125 Вт, материнская плата может легко справляться с требовательными промышленными задачами. Благодаря поддержке высококапацитивной памяти и четырех слотов DDR4 3200 МГц, BIQ67-AHP обеспечивает надежность данных и стабильность системы. Она идеально подходит для предприятий системной интеграции, создания машин AIOT, автоматизированных машин, устройств Edge Computing и систем HMI. Материнская плата также поддерживает различные выходы дисплея, порты USB, последовательные коммуникации и имеет многочисленные возможности для хранения данных и расширения. BIQ67-AHP работает в широком диапазоне температур и является надежным решением для сложных промышленных условий. Она отличается передовыми функциями и надежной конструкцией, устанавливая новые стандарты в области системной интеграции и промышленной производительности.