Bloober Team завоевала прочную репутацию в игровой индустрии благодаря своей работе над множеством различных хоррор-игр

Компания Bloober Team объявила о сотрудничестве с Skybound Entertainment для разработки нового хоррор-проекта под названием 'R'. Игра будет основана на интеллектуальной собственности Skybound и планируется к выпуску в 2025 году. Генеральный директор Bloober Team, Петр Бабьено, отметил, что этот проект является частью их стратегии сотрудничества с внешними партнерами и позволит им продолжать развивать свой опыт в жанре хоррора. Skybound Entertainment, известная по сериалу The Walking Dead и графическому роману Invincible, также является домом для других проектов, включая "Изгой". Хотя подробности о самой игре не разглашаются, предполагается, что это может быть адаптация игры Outcast. Официальные подробности появятся в будущем.