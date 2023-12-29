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ddr22
Bloober Team сотрудничает со Skybound для нового хоррор-проекта
Bloober Team завоевала прочную репутацию в игровой индустрии благодаря своей работе над множеством различных хоррор-игр

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Компания Bloober Team объявила о сотрудничестве с Skybound Entertainment для разработки нового хоррор-проекта под названием 'R'. Игра будет основана на интеллектуальной собственности Skybound и планируется к выпуску в 2025 году. Генеральный директор Bloober Team, Петр Бабьено, отметил, что этот проект является частью их стратегии сотрудничества с внешними партнерами и позволит им продолжать развивать свой опыт в жанре хоррора. Skybound Entertainment, известная по сериалу The Walking Dead и графическому роману Invincible, также является домом для других проектов, включая "Изгой". Хотя подробности о самой игре не разглашаются, предполагается, что это может быть адаптация игры Outcast. Официальные подробности появятся в будущем.

#bloober team
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