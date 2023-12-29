Detroit: Become Human - последняя игра от французской студии Quantic Dream

Detroit: Become Human - последняя игра от французской студии Quantic Dream. Выпущенная в 2018 году, игра была встречена неоднозначно: многим она понравилась, а кому-то - не очень. Несмотря на это, игра пользуется большим успехом у студии - на данный момент официально продано более 9 миллионов копий.

Официальная страница Quantic Dream в Twitter сообщила: "Мы приближаемся к концу года, и мы с гордостью можем представить, что сообщество Detroit: Become Human выросло на 1 миллион с начала 2023 года. Это 9 миллионов причин поблагодарить вас за то, что вы стали частью этого приключения и разделили истории Коннора, Кары и Маркуса".

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Как отмечает студия, Detroit: Become Human разошлась тиражом в 8 миллионов копий еще в январе этого года, так что то, что консольный эксклюзив продолжает стабильно продаваться более 5 лет спустя, по меньшей мере впечатляет - и это хорошо, ведь игра Quantic Dreams по Star Wars все еще не вышла.