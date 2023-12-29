Первая мини рабочая станция MINISFORUM MS-01 официально доступна для предварительного заказа в официальном магазине

MINISFORUM представила свою первую мини-рабочую станцию - Mini WorkStation MS-01, которая уже доступна для предварительного заказа. Это высокопроизводительное устройство, предназначенное для требовательных геймеров, обладает самой высокой скоростью передачи данных, широкими возможностями расширения и большим объемом памяти. MS-01 доступен с процессорами Intel Core i9-13900H и i9-12900H, начиная от 549 долларов США. Он оснащен процессором Intel Core i9-13900H с 14 ядрами и 20 потоками, работающим на частоте от 2,6 ГГц до 5,4 ГГц. Имеется встроенная графика Intel Iris Xe 96EU и множество интерфейсов, обеспечивающих высокую скорость передачи данных. MS-01 также предлагает возможность расширения хранилища с помощью трех слотов для твердотельных накопителей M.2 NVMe и одного слота для жесткого диска U.2 NVMe. Устройство поддерживает функции Raid0 и Raid1 для повышения производительности данных или резервного копирования, и имеет возможность расширения с помощью карт расширения PCIe 4.0 x8. Кроме того, MS-01 обеспечивает стабильную производительность благодаря надежной системе охлаждения и имеет поддержку удаленного управления с помощью технологии Intel vPro. Все это делает MS-01 идеальным выбором для создания мощных серверов или мини-рабочих станций.