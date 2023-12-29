Thermalright представила корпусные вентиляторы серии TL-M12 с отражающими элементами Infinity

Компания Thermalright представила вентилятор TL-M12. Этот 120-миллиметровый вентилятор обычной толщины хорошо смотрится в качестве задней вытяжки или как часть вентиляции радиатора. Thermalright уделила особое внимание эстетическим штрихам на рамке вентилятора при взгляде с боков. На двух боковых сторонах рамки расположен светодиодный элемент ARGB с бесконечным отражением. Отверстие рамки и сама крыльчатка не подсвечиваются. Вентилятор поставляется в двух цветовых вариантах - черном и белом (TL-M12W). Для основной функции он использует 4-контактный ШИМ-вход, а для подсветки - 3-контактный адресный RGB. Thermalright TL-M12 оснащен гидродинамическим подшипником. Он вращается со скоростью до 1500 об/мин, создавая воздушный поток до 47,6 CFM при статическом давлении 1,31 мм H₂O, а максимальный уровень шума составляет 23,2 дБА. Компания не сообщила цены.