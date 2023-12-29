Компания SilverStone представила, возможно, самый мощный блок питания в форм-факторе SFX-L

Компания SilverStone представила, возможно, самый мощный блок питания в форм-факторе SFX-L - Extreme1200R Platinum. Этот современный БП соответствует спецификации SFX12V 4.1, которая сопоставима с ATX 3.1, а также PCIe CEM 5. Он оснащен собственным разъемом питания 12V-2x6, способным обеспечить непрерывную мощность 600 Вт и отклонения в пределах спецификации PCIe Gen 5. 12V-2x6 является преемником 12VHPWR и разработан как менее хрупкий и склонный к выгоранию, чем 12VHPWR, из-за неправильного соединения разъемов или перегиба кабеля.

SilverStone Extreme1200R Platinum обеспечивает мощность 1200 Вт, используя одну шину +12 В 100 А, с номинальной эффективностью переключения Cybenetics Platinum. Он оснащен полностью японской конденсаторной конструкцией с наиболее распространенными электрическими защитами от превышения/понижения напряжения, перегрузки, перегрева и короткого замыкания. Для охлаждения используется 120-миллиметровый вентилятор с гидродинамическим подшипником. Разъемы включают 24-контактный ATX, два 4+4-контактных EPS, 600 Вт 12V-2x6, четыре 6+2-контактных PCIe, восемь SATA, три 4-контактных Molex и Berg. Компания не сообщила цены.