Недавние объявления о невыпущенных видеокартах MSI RTX 40-серии SUPER подтверждают, что RTX 4070 Ti SUPER получит 16 ГБ памяти, вероятно, с 256-битным интерфейсом, поскольку NVIDIA использует более крупный чип "AD103" для его создания

Согласно недавним объявлениям о видеокартах MSI RTX 40-серии SUPER, NVIDIA RTX 4080 SUPER будет использовать кремний AD103 и иметь 16 ГБ памяти с 256-битным интерфейсом. В настоящее время RTX 4070 Ti SUPER также использует кремний AD104,но в новой модели он будет заменен на AD103. Тем не менее, у обеих моделей будет одинаковое количество памяти и интерфейс. NVIDIA сэкономила AD103 для RTX 4080, что позволило реализовать 76 из 80 SM и 10 240 ядер CUDA в новой модели. Кроме того, частоты GPU, предельное энергопотребление и скорость памяти также влияют на производительность. RTX 4080 использует скорость памяти 22,4 Гбит/с, которую можно увеличить до 23 Гбит/с. Карта RTX 4080 SUPER может получить повышенную производительность по сравнению с RTX 4080 за счет увеличения темпа работы GPU и использования большего количества кремния AD103. Ожидается, что RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4080 SUPER будут представлены передачей января, а RTX 4080 SUPER станет доступен к покупке в конце января.