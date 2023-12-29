Компания AMD выпустила свои последние патчи драйверов PMC (контроллера управления питанием) для ядра Linux

Компания AMD выпустила свои последние патчи драйверов PMC (контроллера управления питанием) для ядра Linux, в которых упоминаются еще не выпущенные процессоры "Family 1Ah". Phoronix считает, что это первое упоминание микроархитектуры AMD следующего поколения "Zen 5" в драйвере PMC. Мы уже видели серверные процессоры AMD EPYC "Turin" на базе "Zen 5" во плоти, и вполне вероятно, что AMD раздает их некоторым из своих крупнейших клиентов дата-центров для тестирования и оценки, прежде чем внести в них последние штрихи и дать зеленый свет на массовое производство в 2024 году. Сами патчи состоят всего из двух новых строк кода и рассказывают о новом состоянии сна под названием "s2idle". Это программно-определяемое состояние сна системы. Процессор EPYC "Turin" поставляется в двух комплектациях, одна из которых содержит до 128 ядер "Zen 5", а другая - до 192 ядер "Zen 5c" для облачных приложений.