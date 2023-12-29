Компания Rambus Inc. представила новейший драйвер регистрационных часов (RCD) Gen 4 DDR5

Rambus представила новый драйвер регистрационных часов (RCD) Gen 4 DDR5, который увеличивает скорость передачи данных до 7200 МТ/с. Этот драйвер превосходит существующие решения DDR5 и позволяет увеличить пропускную способность памяти на 50%. Такое увеличение производительности основной памяти серверов важно для удовлетворения требований генеративного искусственного интеллекта и других сложных рабочих нагрузок в центрах обработки данных.

Компания Rambus имеет более 30-летний опыт работы с высокопроизводительной памятью и специализируется на обеспечении целостности сигналов и питания. Их микросхемы DDR5 обеспечивают высокую производительность и надежность для модулей памяти RDIMM серверов. Ожидается, что новый драйвер RCD Gen 4 DDR5 будет поставляться крупным производителям памяти DDR5 в четвертом квартале 2023 года.

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Это усовершенствование памяти является ответом на растущие требования к производительности серверов, вызванные развитием генеративного искусственного интеллекта и других передовых рабочих нагрузок в области центров обработки данных. Rambus стремится предоставлять продукты, отвечающие потребностям клиентов и опережающие потребности рынка.