Пока NVIDIA приближается к тому, чтобы выпустить свои SUPER-видеокарты серии RTX 40 в январе, AMD, возможно, готовит собственное обновление линейки

AMD, вероятно, готовит обновление своей линейки видеокарт, которое включает модели Radeon RX 7600 XT, RX 7700 и RX 7800. В то время как NVIDIA готовится к выпуску верхнего сегмента видеокарт RTX 40, AMD сосредоточится на сегментах с высокой производительностью. RX 7600 XT и RX 7700 заполнят разрыв между моделями RX 7600 и RX 7700 XT по стоимости. Для создания RX 7600 XT AMD может использовать более крупный MCM "Navi 32", так как RX 7600 уже использует 6-нм кремний "Navi 33". Однако есть значительный разрыв в количестве вычислительных блоков и плашек кэш-памяти между этими моделями. Что касается RX 7800, AMD может быть вынуждена увеличить разрыв снижением цены RX 7700 XT для вхождения новой модели между RX 7700 XT и RX 7800 XT. Официальная информация о этих видеокартах пока отсутствует, поэтому будет интересно наблюдать за дальнейшими действиями AMD.