Компания Seasonic представила модульный кабель для БП нового стандарта 12V-2x6, который пришел на смену 12VHPWR

Компания Seasonic представила новый модульный кабель 12V-2x6 для блоков питания, который заменяет прежний кабель 12VHPWR. Этот новый разъем был введен в спецификацию ATX 3.1, поскольку предыдущий кабель был хрупким и мог привести к перегоранию в случае неправильного контакта. Компания Seasonic предлагает бесплатное распространение нового кабеля для блоков питания. Однако, чтобы получить этот кабель, пользователи должны принять участие в программе бета-тестирования и подписать отказ от ответственности за возможные повреждения. Новый кабель оснащен 16-го провода и 90° разъем. Его мощность составляет 600 Вт и он соответствует спецификациям ATX 3.1 и PCIe CEM 5.1. Внедрение этого нового стандарта кабеля предоставляет производителям блоков питания большую механическую стабильность и безопасность.