MSI готовит материнскую плату AMD Socket AM5 с поддержкой ATX12VO и свой первый блок питания ATX12VO

MSI планирует выпустить материнскую плату поддерживающую новый стандарт питания ATX12VO, который упрощает конструкцию блоков питания и кабелей. Этот стандарт пока не получил широкого распространения, но привлекает внимание OEM-производителей и системных интеграторов из-за экономии средств. MSI представила свою первую материнскую плату ATX12VO для Socket AM5 - PRO B650M 12VO/WiFi. Плата имеет форм-фактор Micro-ATX и разъем Socket AM5, два слота DDR5 DIMM, PCI-Express 4.0 x16, несколько слотов M.2 NVMe Gen 4 и встроенный Wi-Fi. Все материнские платы ATX12VO используют встроенный VRM для переключения 12 В на более низкие напряжения, такие как 5 В и 3,3 В, которые необходимы для подключения SATA-устройств и прочего. MSI также готовит собственную серию блоков питания ATX12VO, чтобы клиенты могли приобретать материнскую плату и блок питания от одного производителя. На данный момент о блоках питания не так много информации.