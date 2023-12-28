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ddr22
ASUS представила видеокарты Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT Dual OC
Компания ASUS обновила линейку видеокарт AMD Radeon, представив Radeon RX 7800 XT Dual OC и RX 7700 XT Dual OC

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Компания ASUS представила две новые видеокарты Radeon RX 7800 XT Dual OC и RX 7700 XT Dual OC. Эти карты являются обновленной версией кастомных версий, выпущенных в сентябре 2023 года. В отличие от продуктов TUF Gaming, новые карты Dual OC позиционируются на более низком уровне. Они имеют общий дизайн платы и оснащены алюминиевым радиатором с двумя 100-мм вентиляторами. Карты получают питание от двух 8-контактных разъемов питания PCIe. RX 7800 XT Dual OC имеет тактовую частоту 2254 МГц и 2565 МГц Boost, в то время как RX 7700 XT Dual OC предлагает 2239 МГц Game и 2599 МГц Boost в режиме OC Mode. Цена на продукты пока не была объявлена. Это интересное обновление линейки видеокарт от ASUS.

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#asus
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