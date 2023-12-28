Китайское правительство одобрило 105 игр, чтобы успокоить инвесторов после того, как на прошлой неделе ограничения привели к обвалу акций игровых компаний

Китайское правительство одобрило 105 новых игр после введения ограничений на вознаграждение игроков, что вызвало обвал акций компаний Tencent и NetEase. Ограничения были настолько суровыми, что акции двух ведущих издателей игр упали на 16% и 24% соответственно. Однако, в попытке успокоить инвесторов, китайские государственные регулирующие органы одобрили 105 новых игр, что является самым большим количеством одобрений, выданных за один месяц. Администрация прессы и публикаций выразила благодарность органу, отвечающему за публикацию новых игр, за успешное введение ограничений и одобрение новых игр, называя это позитивным сигналом для индустрии онлайн-игр. Китайская индустрия онлайн-игр приносит около 42 миллиардов долларов дохода в год. Отмечается, что у правительства всегда есть очередь игр и дополнений, ожидающих одобрения, и их постепенное одобрение может помочь стабилизировать рынок и восстановить доверие инвесторов.