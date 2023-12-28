Карта очень похожа на RTX 4070 Dual OC, но с одним существенным отличием - единственный 8-контактный разъем питания PCIe уступил место 16-контактному 12VHPWR

Перед вами первые фотографии ASUS GeForce RTX 4070 SUPER Dual OC - близкой к цене за единицу кастомной версии грядущей RTX 4070 SUPER, которую компания должна представить 8 января, а обзоры и розничная доступность появятся неделей позже. Карта очень похожа на RTX 4070 Dual OC, но с одним существенным отличием - единственный 8-контактный разъем питания PCIe уступил место 16-контактному 12VHPWR. Учитывая, что серия ASUS Dual OC, как правило, поставляется с номинальным заводским OC на предельной мощности, соответствующей эталонной NVIDIA, это первый признак того, что RTX 4070 SUPER в целом может иметь типичную графическую мощность (TGP) выше, чем может обеспечить один 8-контактный разъем, и поэтому мы указали 12VHPWR, как и для всех RTX 4070 Ti. Карты будут включать адаптер, разработанный NVIDIA, который преобразует два 8-контактных PCIe в 12VHPWR, а его сигнальные контакты сообщают видеокарте, что она может обеспечить 300 Вт непрерывной мощности.

GeForce RTX 4070 SUPER основана на том же кремнии AD104, что и RTX 4070 и RTX 4070 Ti, а код ASIC, по слухам, "AD104-350". Утверждается, что эта модель обеспечивает работу 56 из 60 потоковых мультипроцессоров (SM), присутствующих на кремнии, что дает 7 168 из 7 680 ядер CUDA. Это значительное увеличение по сравнению с 5 888 ядрами CUDA (46 SM), которыми оснащена ванильная RTX 4070. Подсистема памяти, как ожидается, не изменится по сравнению с RTX 4070 и RTX 4070 Ti - 12 ГБ GDDR6X со скоростью 21 Гбит/с и 192-битным интерфейсом памяти; у NVIDIA остается один возможный рычаг - количество ROP. Если RTX 4070 Ti имеет 80 ROP, то RTX 4070 - 64. Сколько их будет у RTX 4070 SUPER, пока неизвестно. По слухам, ее TGP в 225 Вт объясняется переходом на разъемы 12VHPWR.

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