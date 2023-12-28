В третьем квартале 2023 года объем поставок составил 68,5 млн единиц, что позволило мировому рынку ПК превзойти ожидания

Мировые поставки ПК восстановятся только в 2024 году, согласно прогнозам IDC. Хотя объем поставок в третьем квартале 2023 года превзошел ожидания, он все равно снизился на 7,2 %. Это снижение объясняется пополнением запасов и борьбой с ростом затрат, такими факторами, как ожидаемое повышение импортных пошлин в Индии. Сокращение ИТ-бюджетов также повлияло на снижение спроса на ПК в коммерческом секторе. В результате IDC понизила свой прогноз для мирового рынка ПК, ожидая снижение поставок на 13,8 % в 2023 году по сравнению с предыдущим годом. Однако IDC по-прежнему ожидает восстановления рынка в 2024 году благодаря совпадению множества факторов.