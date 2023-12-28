Игровые графические процессоры NVIDIA нового поколения GeForce RTX 50 серии "Blackwell" дебютируют в конце 2024 года

Игровые графические процессоры NVIDIA нового поколения GeForce RTX 50 серии "Blackwell" дебютируют в конце 2024 года, а отчет "Закон Мура мертв" приурочивает их выпуск к 4 кварталу 2024 года. Эти сроки легко предсказать, так как каждое поколение GeForce RTX имеет тенденцию к двухлетнему присутствию на рынке: RTX 40 серии "Ada" дебютировали в 4 квартале 2022 года (октябрь 2022), а RTX 30 серии "Ampere" - в конце 3 квартала 2020 года (сентябрь 2020).

В дорожной карте NVIDIA на 2024 год дебют RTX 40-серии SUPER намечен на 1 квартал, а три high-end SKU пополнят верхнюю половину RTX 40-серии. Далее в отчете MLID говорится о том, что прирост производительности поколения "Blackwell" по сравнению с "Ada" будет меньше, чем у поколения "Ada" по сравнению с "Ampere". Учитывая, что GPU для ИИ HPC превосходят игровые GPU по доходам в соотношении 5:1, а AMD, по слухам, отступает от сегмента энтузиастов для своего нового поколения RDNA4, мы можем понять, почему так происходит.