Компания IBM на конференции IEEE International Electron Device Meeting (IEDM) продемонстрировала концептуальный нанолистовой транзистор

IBM продемонстрировала на конференции IEDM нанолистовой транзистор, который показывает значительное улучшение производительности при температуре кипения азота. Это открывает новые возможности для создания чипов, работающих с высокой производительностью при охлаждении жидким азотом. Нанолистовые транзисторы являются следующим шагом в эволюции после FinFET и ожидается, что они будут использованы в процессорах класса 2 нм. Устройства на основе нанолистовых транзисторов демонстрируют увеличение производительности благодаря снижению мощности и увеличению чувствительности между включенным и выключенным состояниями. Охлаждение также позволяет устройствам потреблять меньше энергии при переключении между состояниями. Однако у IBM есть техническая проблема с пороговым напряжением транзистора, которую им предстоит решить.