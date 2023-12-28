Материнские платы ASRock впервые поддерживают функцию Microsoft Dynamic Lighting для нативного управления в ОС Window и приложениях

Компания ASRock представила свои материнские платы, которые первыми поддерживают функцию Microsoft Dynamic Lighting, предлагая пользователям нативную синхронизацию RGB-освещения непосредственно из общей ОС Windows 11. ASRock лидирует в отрасли по поддержке функции Dynamic Lighting от Microsoft, что является новаторским шагом в поддержке синхронизации RGB-освещения на материнских платах.

Чтобы включить функцию Dynamic Lighting, пользователям необходимо обновить ОС Windows 11 до версии 23H2 и установить бета-прошивку, которую можно загрузить с официального сайта ASRock. После активации этой функции пользователи смогут управлять светодиодной подсветкой материнской платы, игровыми RGB-мышами, клавиатурами и другими устройствами RGB-подсветки через ОС Windows 11.