Ведущий мировой производитель материнских плат, компания ASRock, только что выпустила для Microsoft Windows 10/11 64-битную версию программного инструмента AI QuickSet

Компания ASRock выпустила Linux-версию программного инструмента AI QuickSet, который позволяет пользователям платформы Linux легко устанавливать и настраивать приложения искусственного интеллекта (ИИ). Эта версия поддерживает операционную систему Ubuntu 22.04.3 Desktop (64-bit) и использует программное обеспечение Docker для упрощения процесса установки и настройки приложений ИИ. Благодаря мощным вычислительным возможностям видеокарт ASRock серии AMD Radeon RX 7900 и программной платформе AMD ROCm, пользователи могут использовать более богатые приложения ИИ, такие как переводчик изображений/манги, инструмент генерации изображений Stable Diffusion CLI & web UI, инструмент генерации текста web UI и модель обнаружения объектов и сегментации изображений Ultralytics YOLOv8. Программный инструмент ASRock AI QuickSet для Linux упрощает процесс установки и настройки приложений ИИ для пользователей и предлагает оптимальную работу благодаря мощным устройствам ASRock и программной платформе AMD ROCm. Это делает его отличным выбором для пользователей Linux, которые хотят ознакомиться с приложениями ИИ.