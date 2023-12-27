Компания Sony изучает способы предоставления пользователям PlayStation внутриигровой помощи и советов с момента выхода PS5

Компания Sony патентует систему динамической сложности для будущих игр на PlayStation. Новая система позволит автоматически регулировать уровень сложности в зависимости от игровых результатов игрока. По данным официальной патентной заявки, система будет собирать данные о производительности игрока и в случае отклонения от ожидаемого уровня, автоматически корректировать параметры, влияющие на сложность игры. Эти параметры могут включать скорость передвижения, силу персонажа, количество соперников и другие показатели. Одна из возможных применений новой системы - адаптация игры под разный уровень мастерства игроков. Новички и неопытные игроки смогут начать игру с более низким уровнем сложности, который будет постепенно повышаться по мере улучшения навыков игрока. Несмотря на то, что патент представляет лишь потенциальное будущее игр на PlayStation, это интересное направление разработки, над которым работает команда Sony.