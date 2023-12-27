Раньше линейка Asus ProArt состояла в основном из мониторов с цветовой калибровкой, но в последние годы компания расширяет ее. Теперь в серию ProArt впервые вошли корпуса и кулеры

Asus расширяет свою линейку продукции ProArt, включая в нее корпуса и жидкостные кулеры. Жидкостный кулер ProArt LC420 AIO имеет размер 420 мм и оснащен тремя 140-мм вентиляторами Noctua NF-A14 industrial PWM. Его особенностью является толстый радиатор, который позволяет вместить больше охлаждающей жидкости и уменьшить нагрузку на вентиляторы и мотор.

Корпус ProArt PA602 имеет открытую переднюю панель с вентиляционными отверстиями, а также два предустановленных 200-мм фронтальных вентилятора ProArt. Большие воздушные дефлекторы в корпусе направляют охлаждение туда, где оно нужно. Корпус разработан для установки материнских плат формата E-ATX и имеет место для установки мощных компонентов.

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Он также обладает различными дополнительными функциями, включая автоматическое обнаружение пыли, ШИМ-контроль и множество портов USB. Все эти особенности делают корпус и жидкостный кулер из серии ProArt от Asus привлекательными вариантами для рабочих станций и ПК.