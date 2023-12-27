Новые правила затронули также NetEase и другие игровые компании

В Китае вступили в силу новые правила онлайн-гемблинга, которые призваны сократить время, проводимое геймерами в сети, и устранить все стимулы к ежедневным играм, регулируя способы поощрения геймеров за ежедневные или частые игры, что заставляет их тратить больше времени и денег в сети.

Представление об этом вызвало шок на финансовых рынках, заставив инвесторов вывести около 80 миллиардов долларов из акций двух ведущих компаний, специализирующихся на онлайн-играх, - Tencent и NetEase. Правила, по сути, устанавливают ограничения на расходы в онлайн-играх, определяя точные способы монетизации игровых студий и системы вознаграждения за игру.

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Акции Tencent потеряли в цене около 16%, а акции NetEase рухнули на 25%. Prosus, владеющая 26% акций Tencent, упала на рынке на 14,2%. Ожидается, что это окажет влияние на западные рынки, которые откроются для торгов через некоторое время.