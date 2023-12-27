По пятам за 4K OLED-монитором UltraGear от LG с функцией Dual-Hz в сеть просочились спецификации и фотографии грядущего 4K OLED-монитора HP OMEN Transcend

По пятам за 4K OLED-монитором UltraGear от LG с функцией Dual-Hz в сеть просочились спецификации и фотографии грядущего 4K OLED-монитора HP OMEN Transcend. Он будет оснащен 32-дюймовой 4K OLED-панелью с частотой обновления 240 Гц и пиковой яркостью 100 нит в режиме HDR. Монитор будет оснащен технологией охлаждения HP Omen Tempest Cooling Tech, снижающей риск возникновения проблем с выгоранием, а также поддержкой AMD FreeSync и Dolby Vision.

Остальные спецификации, о которых сообщает Windows Report, включают KVM-переключатель - функцию, которая довольно популярна в мониторах в наши дни, а также поддержку HDMI 2.1 и DisplayPort 2.1. Кроме того, в мониторе есть еще несколько портов USB Type-C и Type-A. Ожидается, что монитор станет звездой линейки OMEN CES 2024 от HP.