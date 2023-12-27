Помимо этого компания сокращает VR-подразделение

Microsoft прекращает выпуск Windows Mixed Reality. Об этом стало известно, когда компания добавила ее в список устаревших функций Windows. Платформа Windows Mixed Reality, а также сопутствующее ей приложение Mixed Reality Portal и Mixed Reality для Steam VR попали в этот список. На данный момент она является устаревшей, и Microsoft утверждает, что она будет удалена в одном из будущих выпусков Windows.

Mixed Reality была выпущена в 2017 году, в самый разгар увлечения VR в технологической индустрии, когда Facebook, приобретя Oculus, сделала большую ставку на Metaverse, что обошлось компании более чем в 20 миллиардов долларов. Mixed Reality послужила пропуском к играм и приложениям в VR-пространстве. Компания разработала собственную гарнитуру смешанной реальности HoloLens, конкурирующую с Oculus Rift, и заставила OEM-партнеров, таких как Acer, Dell, Lenovo, ASUS и HP, инвестировать в свои собственные.

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При всем этом не похоже, что Microsoft пока сворачивает свою гарнитуру HoloLens 2, ориентированную на предприятия.

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