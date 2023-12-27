Новая версия BIOS материнских плат ASUS улучшает производительность процессора Intel Core Ultra 155H "Meteor Lake"

Ресурс UltrabookReview, который недавно опробовал ноутбук ASUS Zenbook 14 OLED UX3405, заметил кое-что интересное в процессоре Intel Core Ultra 155H "Meteor Lake" - очевидно, Intel продолжает работать со своими партнерами над повышением производительности и эффективности, а обновление прошивки UEFI (BIOS) ASUS повышает производительность/ватт процессора.

Рецензент сравнивает ноутбук с оригинальной версией BIOS 201 и обновленной версией 203 и замечает улучшение производительности/Вт при 28 Вт. Прошивка, очевидно, обновляет управление питанием ноутбука. Улучшения наиболее заметны в тесте Cinebench R23, где лучший результат с оригинальной прошивкой 201 составил 12357 баллов, а с обновленной прошивкой 203 - 13873 балла (улучшение на 12,25 %).