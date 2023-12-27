18-летний Арион Куртадж из Оксфорда, Великобритания, был одним из ключевых членов международной хакерской группировки Lapsus$, которая, помимо нескольких случаев киберпреступлений против технологических гигантов, стоит за недавней утечкой видеоклипов Grand Theft Auto VI

18-летний Арион Куртадж из Великобритании, известный как хакер Lapsus$, был признан виновным и приговорен к пожизненному заключению в больнице за свою причастность к хакерской группировке Lapsus$. Группа совершила несколько киберпреступлений против крупных технологических компаний, включая Rockstar Games, NVIDIA и Uber. Взломы причинили компаниям ущерб в размере около 10 миллионов долларов.

Куртадж, страдающий тяжелой формой аутизма, был оценен врачами как неспособный предстать перед судом, поэтому присяжным предложили определить, совершил ли он преступление, а не оценивать его умысел. Несмотря на это, судья постановил, что навыки Куртаджа и его желание продолжать совершать киберпреступления представляют опасность для общества. Куртадж был повторно арестован после взлома Rockstar Games и находится в изоляторе до суда. Второй хакер из группировки, 17-летний подросток, был признан виновным и получил приговор к 18 месяцам реабилитации и запрету на использование VPN.

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Rockstar Games заявила, что восстановление после взлома обошлось им в 5 миллионов долларов.