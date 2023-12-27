Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Хакер Lapsus$, сливший клипы GTA 6, приговорен к пожизненному заключению в больнице
18-летний Арион Куртадж из Оксфорда, Великобритания, был одним из ключевых членов международной хакерской группировки Lapsus$, которая, помимо нескольких случаев киберпреступлений против технологических гигантов, стоит за недавней утечкой видеоклипов Grand Theft Auto VI

реклама

18-летний Арион Куртадж из Великобритании, известный как хакер Lapsus$, был признан виновным и приговорен к пожизненному заключению в больнице за свою причастность к хакерской группировке Lapsus$. Группа совершила несколько киберпреступлений против крупных технологических компаний, включая Rockstar Games, NVIDIA и Uber. Взломы причинили компаниям ущерб в размере около 10 миллионов долларов.

Куртадж, страдающий тяжелой формой аутизма, был оценен врачами как неспособный предстать перед судом, поэтому присяжным предложили определить, совершил ли он преступление, а не оценивать его умысел. Несмотря на это, судья постановил, что навыки Куртаджа и его желание продолжать совершать киберпреступления представляют опасность для общества. Куртадж был повторно арестован после взлома Rockstar Games и находится в изоляторе до суда. Второй хакер из группировки, 17-летний подросток, был признан виновным и получил приговор к 18 месяцам реабилитации и запрету на использование VPN.

реклама

Rockstar Games заявила, что восстановление после взлома обошлось им в 5 миллионов долларов.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

#rockstar
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В сеть попал полный исходный код GTA 5
Инсайдеры выяснили, что Rockstar хотела выпустить 8 DLC для GTA 5
Исходный код GTA 5 раскрывает отмененные дополнения и невыпущенные игры
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

За пределами Солнечной системы найдены «планеты-глаза», на которых может существовать жизнь
9
В Великобритании свершается энергетический переход: электричество меняется прямо сейчас
18
Россия осваивает добычу сложноизвлекаемой нефти, а сланцевая отрасль в США деградирует
11
Нобелевский лауреат по экономике: Мир может ждать дeдолларизация, если российские активы конфискуют
9
Иран продемонстрировал свои новые корабельные крылатые ракеты «Талайе» и «Насир»
1
В западных СМИ начали обсуждать танк Т-95, который так и не пошел в серийное производство
3
В Китае введен в эксплуатацию сверхпроводящий кабель 35 кВ длиной 1,2 км
10
Хакеры взломали разработчиков Marvel’s Spider-Man 2 и слили скриншоты игры на ПК
1
Украинский военный высказал мнение по поводу провала контрнаступления
+
Основные характеристики GeForce RTX 5090 и Radeon RX 8900 ХТХ – горячие флагманы с TDP от 600 Вт
7
На новогодние праздники российские кинотеатры могут отказаться показывать голливудские фильмы
2
Microsoft начинает тестирование GPT-4 Turno в Bing Chat
+
Иранский ВМФ показал новые морские ракеты и "похвастался" их интеллектуальным режимом полёта
+
Ученые синтезировали материал, который может левитировать
7
На Украине впервые показали морской дрон-камикадзе "Козак Мамай" и назвали его самым быстрым
4
Демарш Фарерских Датских островов затруднил санкционную деятельность Евросоюза против России
+
Твердотельный накопитель Micron 3500 совершил революцию в хранении данных
5
Китайские автопроизводители привлекают внимание к своей продукции за счёт спорткаров
1
Украинские паблики: Русские войска продвинулись по направлению Очеретино
+
«Лаборатория Касперского» запустила Kaspersky Who Calls RES API — веб-сервис по борьбе с телефонным мошенничеством и спамом
+

Популярные статьи

Т-80 с новым 1500-сильным двигателем станет "автострадным" и превратится в самый быстрый танк в мире
21
Какой процессор я бы попросил у дедушки Мороза под ёлочку, и почему мне не нужен Core i9-14900KF
87
Как я купил бюджетный SSD и очень пожалел или почему не нужно экономить на качестве и объеме
50
Что такое искусственный интеллект - все что вам нужно знать про новую технологию
6
Почему Индия отказалась от французских истребителей Rafale даже за 25% от их стоимости
3
Что меня раздражает в современных смартфонах
62
Строительство двух японских "антигиперзвуковых" суперэсминцев AEGIS ASEV начнется в 2024 году
3
Первый в мире ракетный танк создали в СССР
9
ДБ-ЛК: Бомбардировщик с прозвищем «летающая курица»
1
Небольшое изменение солнечной светимости может превратить Землю в адскую пустошь
6

Сейчас обсуждают

Подарочек
11:30
А что лучше, потерять шесть кораблей за два года или страну украинушку?
В Минобороны России подтвердили повреждение корабля «Новочеркасск» при атаке ВСУ на Крым
Vito Vago
11:29
Откуда тебе, "грамотному" знать. Кудахчи дальше...
В России наблюдается быстрый рост цен на куриные яйца и их исчезновение с прилавков
Виктор Байкин
11:29
Импортное оборудование - это отговорка. Есть куча аналогов Российского производства. А так же китайского! С лекарствами и витаминами тоже лож. Половину всех лекарств, витаминов да и кормов в мире, про...
В России наблюдается быстрый рост цен на куриные яйца и их исчезновение с прилавков
FelsheR-BAN100plussz
11:26
Жили новостями с овеклокерс, слава богу и торренту выжили!
Чем жили рядовые геймеры в 2023г – основные тренды рынка видеокарт, процессоров и ОЗУ уходящего года
Артём Николаев
11:26
Я потому и забросил писать статьи про накопители. Важна цена, ёмкость, скорость и надёжность. Цена и ёмкость ясны на странице в магазине, скорость у всех примерно одинакова (в эпоху хардов так вообще)...
Как я купил бюджетный SSD и очень пожалел или почему не нужно экономить на качестве и объеме
ЧатоБот_1
11:24
+100500
Чем жили рядовые геймеры в 2023г – основные тренды рынка видеокарт, процессоров и ОЗУ уходящего года
Vito Vago
11:23
"Многоразовая"; и используют ли их повторно?! Может миф...
Возвращаемая ступень ракеты Falcon 9 практически уничтожена при транспортировке
Vito Vago
11:20
Типичный "фашизм"...
Израиль обозначил три условия для завершения наземной операции в секторе Газа
FelsheR-BAN100plussz
11:20
Это компьютер для "здесь и сейчас", а потом выкинуть, ибо даже корпус гавно. Так что пойдет на пару лет для фхд, если сейчас 60т не жалко.
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (декабрь)
Truth Sееker
11:20
Это конечно мощно слепо верить МО РФ, которую уже не раз ловили на вранье, даже сами z-военкоры этого не скрывают
В Минобороны России подтвердили повреждение корабля «Новочеркасск» при атаке ВСУ на Крым
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем