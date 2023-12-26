Компания AMD готовится обновить линейку настольных процессоров не только новыми APU серии Ryzen 8000G для платформы Socket AM5, но и несколькими новыми SKU для AM4

Компания AMD готовится обновить линейку настольных процессоров не только новыми APU серии Ryzen 8000G для платформы Socket AM5, но и несколькими новыми SKU для AM4. Возможные цены на многие из этих чипов подробно описаны в нашем недавнем отчете. Среди перечисленных чипов есть загадочный новый процессор Ryzen 7 5700 для Socket AM4. Хотя у нас нет информации о его цене, AMD незаметно разместила информацию о продукте на своем сайте. На странице продукта компания утверждает, что он выйдет в апреле 2022 года, но так и не появился, по крайней мере, в розничной продаже.

Ryzen 7 5700 - это 8-ядерный/16-поточный процессор, лишенный интегрированной графики, но при этом основанный на 7 нм монолитном кремнии "Cezanne" и имеющий схожие тактовые частоты с APU Ryzen 7 5700G. Считайте, что это 5700G с отключенным iGPU. Базовая частота процессора составляет 3,70 ГГц против 3,80 ГГц у 5700G, хотя максимальная частота 4,60 ГГц у обоих одинаковая. Каждое из восьми ядер процессора "Zen 3" имеет 512 КБ выделенного кэша L2 и разделяет 16 МБ кэша L3. TDP процессора составляет 65 Вт, а в комплект поставки входит система охлаждения Wraith Stealth. Одним из недостатков выбора 5700 вместо 5700X является отсутствие интерфейса PCIe Gen 4 (он ограничен старым Gen 3), что означает более медленную подсистему хранения NVMe.

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