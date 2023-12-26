Компания Micron Technology, Inc. (Nasdaq: MU) показала данные за первый квартал 2024 финансового года, который закончился 30 ноября 2023 года

Компания Micron Technology, Inc. объявила о финансовых результатах первого квартала 2024 года. Общая выручка составила $4,73 миллиарда, превышая данные предыдущего квартала в $4,01 миллиарда и данные аналогичного периода прошлого года в $4,09 миллиарда. Чистый убыток по GAAP составил $1,23 миллиарда, или $1,12 на разводненную акцию. Однако чистый убыток не по GAAP составил $1,05 миллиарда, или $0,95 на разводненную акцию. В то же время денежный поток от операционной деятельности вырос до $1,40 миллиарда.

Президент компании Санджай Мехротра отметил, что высокие показатели в производительности и ценообразовании дали возможность компании достичь лучших результатов, чем ожидалось. Он также выразил уверенность в улучшении фундаментальных показателей бизнеса и рекордном показателе TAM в отрасли в 2025 году. Компания также сообщила о планах выплаты ежеквартальных дивидендов на общую сумму $0,115 на акцию.

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