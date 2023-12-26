Пэт Гелсингер о том, что NVIDIA "необычайно повезло"

Генеральный директор Intel, Пэт Гелсингер, считает, что NVIDIA оказалась удачливее в индустрии аппаратного обеспечения искусственного интеллекта (ИИ). Он утверждает, что Intel должна быть лидером в этой области, но NVIDIA опередила их.

Однако автор статьи не соглашается с этим утверждением и указывает, что NVIDIA достигла своего положения на рынке благодаря развитию собственных продуктов и решений, таких как вычислительные устройства Tesla, архитектура CUDA и ядро Tensor. Отмечается, что NVIDIA активно стремилась стать ведущей компанией в области процессоров, история которой началась в конце 2000-х годов, когда они увидели потенциал GPU в ИИ. В то время Intel сконцентрировалась на производстве процессоров и уделяла меньше внимания ускорителям.

реклама

NVIDIA также имеет развитую программную экосистему и сообщество разработчиков, что является важным фактором ее успеха. Автор заключает, что NVIDIA несомненно имеет преимущество за счет отсутствия лицензии на процессоры x86.