Компания LIAN LI Industrial Co. Ltd. пополнила свою серию O11 версией O11D EVO RGB

Компания LIAN LI представила новую модель корпуса для ПК - O11D EVO RGB. Основной особенностью модели является наличие двух встроенных L-образных RGB-полос сверху и снизу корпуса, подсветку которых можно регулировать с помощью кнопок на передней панели.

В остальном новый корпус продолжает традиции предшественника и предлагает возможность установки материнской платы E-ATX в двух режимах. Также в корпусе можно установить радиаторы различных размеров и до трех вентиляторов диаметром 140 мм. Во вторичном отсеке находится магнитная планка для прокладки кабелей, а над блоком питания расположены два модульных отсека для накопителей.

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Корпус также позволяет изменить конфигурацию с правосторонней на левостороннюю и совместим с вертикальными комплектами GPU. O11D EVO RGB будет доступен в черном и белом цветах с 21 декабря 2023 года по цене 159,99 и 169,99 долларов соответственно.