Компания G.SKILL International Enterprise Co., Ltd. представила WigiDash, настраиваемую и универсальную приборную панель с виджетами

Компания G.SKILL представила приборную панель WigiDash PC Command Panel с виджетами, которая предназначена для управления и контроля производительности ПК. Панель оснащена сенсорным дисплеем IPS размером 7 дюймов и разрешением 1024x600 пикселей. На этом дисплее можно отобразить до 20 виджетов или кнопок в сетке 5x4. WigiDash поддерживает настраиваемые горячие клавиши, которые можно настроить для запуска программ, файлов, ссылок и других действий в операционной системе Windows. Панель также позволяет подключать виджеты для отображения информации о производительности системы, такие как датчики HWiNFO и AIDA64 SensorPanel, а также полезную информацию во время игры или работы. Для настройки панели используется программное обеспечение WigiDash Manager, которое позволяет создавать адаптированные к потребностям пользователя страницы с виджетами и настраивать их внешний вид и функциональность. Панель также поддерживает экспорт и импорт профилей для резервного копирования и обмена конфигурациями между устройствами.