Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
G.SKILL представила WigiDash PC Command Panel - универсальную приборную панель с виджетами
Компания G.SKILL International Enterprise Co., Ltd. представила WigiDash, настраиваемую и универсальную приборную панель с виджетами

реклама

Компания G.SKILL представила приборную панель WigiDash PC Command Panel с виджетами, которая предназначена для управления и контроля производительности ПК. Панель оснащена сенсорным дисплеем IPS размером 7 дюймов и разрешением 1024x600 пикселей. На этом дисплее можно отобразить до 20 виджетов или кнопок в сетке 5x4. WigiDash поддерживает настраиваемые горячие клавиши, которые можно настроить для запуска программ, файлов, ссылок и других действий в операционной системе Windows. Панель также позволяет подключать виджеты для отображения информации о производительности системы, такие как датчики HWiNFO и AIDA64 SensorPanel, а также полезную информацию во время игры или работы. Для настройки панели используется программное обеспечение WigiDash Manager, которое позволяет создавать адаптированные к потребностям пользователя страницы с виджетами и настраивать их внешний вид и функциональность. Панель также поддерживает экспорт и импорт профилей для резервного копирования и обмена конфигурациями между устройствами.

#g.skill
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

G.SKILL выпускает белую серию DDR5 памяти Trident Z5 RGB
G.SKILL представила в линейке Trident Z5 RGB комплект памяти DDR5-8400
Представлена оперативная память с разгоном DDR5 R-DIMM для AMD Ryzen Threadripper серии 7000
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Великобритании свершается энергетический переход: электричество меняется прямо сейчас
23
Россия осваивает добычу сложноизвлекаемой нефти, а сланцевая отрасль в США деградирует
14
В западных СМИ начали обсуждать танк Т-95, который так и не пошел в серийное производство
3
В Санкт-Петербурге планируют построить два крупнейших небоскреба на континенте — 555 м и 703 м
8
"ВО": Дальнобойные ракеты ВС РФ накрыли секретный поезд с ЗРК Patriot в районе Херсона
5
Хакеры взломали разработчиков Marvel’s Spider-Man 2 и слили скриншоты игры на ПК
1
Немецкий автопром могут продать Китаю
4
Для Су-57 разработали новый двигатель АЛ-51Ф1 или «Изделие 30»
2
Возвращаемая ступень ракеты Falcon 9 практически уничтожена при транспортировке
7
Ученые синтезировали материал, который может левитировать
9
Твердотельный накопитель Micron 3500 совершил революцию в хранении данных
6
Иранский ВМФ показал новые морские ракеты и "похвастался" их интеллектуальным режимом полёта
+
Официально представлен электромобиль Xiaomi SU7, который будет работать на HyperOS
+
«Лаборатория Касперского» запустила Kaspersky Who Calls RES API — веб-сервис по борьбе с телефонным мошенничеством и спамом
1
Китайские автопроизводители привлекают внимание к своей продукции за счёт спорткаров
1
Российские потребители отказываются от смартфонов Samsung и Apple – бренды вылетели из первой тройки
10
Возвращение Blizzard в Китай с World of Warcraft знаменует собой новую игровую эру
+
Инженер Nvidia резко ответил главе Intel, заявившему, что им повезло с доминированием в области ИИ
2
MSI выпустила недорогой монитор с частотой 180 Гц на квантовых точках
3
Австралийский стартап Neumann Space успешно испытал инновационный космический двигатель
1

Популярные статьи

Т-80 с новым 1500-сильным двигателем станет "автострадным" и превратится в самый быстрый танк в мире
24
Почему Индия отказалась от французских истребителей Rafale даже за 25% от их стоимости
8
Как я купил бюджетный SSD и очень пожалел или почему не нужно экономить на качестве и объеме
72
Какой процессор я бы попросил у дедушки Мороза под ёлочку, и почему мне не нужен Core i9-14900KF
91
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (декабрь)
42
КВ-3: несостоявшийся прорыв советских танковых войск. История одного секретного проекта
3
О 10 значимых глубоководных открытиях 2023 года
2
Первый в мире ракетный танк создали в СССР
10
ДБ-ЛК: Бомбардировщик с прозвищем «летающая курица»
2
Небольшое изменение солнечной светимости может превратить Землю в адскую пустошь
8

Сейчас обсуждают

Дмитрий
02:08
я сказал следы а не мусор разбросанный луноходом а следов ни у кого нет
Самый большой телескоп в мире построят в 2028 году
Farhad Nedirov
02:01
Крайзис третий летает небось
Какой процессор я бы попросил у дедушки Мороза под ёлочку, и почему мне не нужен Core i9-14900KF
Леонид Простов
01:53
Зачем? Сами пусть делают. Всё сами. Они независимые. Санкции против России поддерживают. Европа им в помощь.
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
Farhad Nedirov
01:52
А тебе знакомо такая вещь как "коммент написанный в стиле рофл"? Или ты как персонаж Дракс из фильма "Стражи Галактики" и всё понимаешь буквально?
Какой процессор я бы попросил у дедушки Мороза под ёлочку, и почему мне не нужен Core i9-14900KF
Артем Самарин
01:46
Автор несёт бред сивой кобылы, у меня 10900 вообще что по меркам автора устаревшее говно и в игры не проиграешь, у меня на компе работает 10 виртуалок и я ещё и в пое на хардкор лиге играю без фризов ...
Какой процессор я бы попросил у дедушки Мороза под ёлочку, и почему мне не нужен Core i9-14900KF
REY_B_
01:45
А теплопакет куда денут? Оно же ватт 200 жрать будет! АМ5 столько не могёт, у него ограничение по питанию "вдолгую" вроде как 230Вт. И всё равно это упрётся в медленную оперативу. Да и под крышку про...
AMD начала подготовку к выходу процессоров Zen 5
REY_B_
01:32
Ну вот никогда не было! Давно победили! И вот опять! - Ну и нафига этот разъём нужен? В профессиональных решениях от Хуанга, почему-то всё по классике!
CableMod отзывает угловые адаптеры 12VHPWR v1.0 и v1.1
Сергей Кушнир
01:30
передайте дедушке, что вместо "if we don’t" надо говорить "if we don't, or if we do", а "it will let" - вообще лишнее.
Боррель призвал Евросоюз мобилизовать все свои возможности, иначе Россия победит
REY_B_
01:30
Но в январе на Тайване вроде как выборы. Как там карта ляжет? Дружба с США может ведь внезапно закончиться!
Совет директоров TSMC подал в отставку из-за завода в Аризоне
REY_B_
01:26
Ну, заявления о том, что отлавливать хохлов по всей Европе и отправлять на бойню, как бы намекают... что и немцев с французами так же отлавливать незазорно, чтобы на ту же бойню.... Войн вообще абсол...
Newsweek: Залужный захотел больше помощи Запада на фоне тяжелой ситуации для ВСУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем