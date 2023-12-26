В Starfield сыграли 13 миллионов игроков, и Bethesda обещает обновлять игру каждые шесть недель в следующем году

Компания Bethesda выпустила обновление "конец года" для Starfield, а также поделилась некоторыми статистическими данными по игре, в том числе о том, что в нее сыграли 13 миллионов игроков. Кроме того, Bethesda пообещала выпускать обновления каждые шесть недель, начиная с февраля следующего года.

Хотя опубликованная статистика не слишком подробна, и эти 13 миллионов игроков не означают реальных продаж игр, в основном благодаря Xbox Game Pass, в ней есть несколько интересных фактов, в том числе то, что в игре сыграно более 22 миллионов дней, при этом среднее время игры одного игрока составляет 40 часов, и что игроки посетили около 2 миллиардов планет. В феврале следующего года Bethesda выпустит новые обновления для Starfield: от улучшения качества жизни до обновления контента и функций. Bethesda также пообещала все новые возможности геймплея, а также официальную поддержку модов с выпуском Creations. Первое крупное расширение для игры, Shattered Space, также находится в разработке, и более подробная информация должна появиться в следующем году.