Разработчик мини-ПК компания Geekom привезет на международную выставку CES 2024 три инновационных десктопа на базе новейших мобильных процессоров от Intel и AMD

Компания Geekom представит на выставке CES 2024 три новых мини-ПК, использующих последние мобильные процессоры Intel и AMD. Модель IT14 Pro будет оснащена процессором Intel Core Ultra 7 155H "Meteor Lake" с 16 ядрами и 22 потоками, а также с восьмиядерной графикой Xe и NPU. Разработчик пока не раскрывает подробности о памяти, накопителях и доступе к беспроводной сети этого мини-ПК. Модель A8 Max будет использовать процессор AMD Ryzen 7 8840HS или Ryzen 9 8940HS "Hawk Point" с 8 ядрами и 16 потоками, а также с графикой Radeon 780M и обновленным Ryzen AI NPU с производительностью искусственного интеллекта до 39 TOPS. APro8 Max, аналогичный A8 Max по корпусу, будет иметь дополнительную дискретную графику Radeon RX 7600M XT для высокой производительности в играх или приложениях с разрешением 4K UHD. Дополнительная информация о этих устройствах будет доступна на выставке в Лас-Вегасе следующего месяца.