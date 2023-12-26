Процессор Intel Core начального уровня 14-го поколения для настольных ПК, Core i3-14100, впервые появился в розничной продаже

Процессор Intel Core i3-14100 "Raptor Lake Refresh" появился в розничной продаже по цене 150,24 доллара. Этот процессор является начального уровня и представляет собой 4-ядерный и 8-поточный чип с производительными ядрами. Он основан на том же кремнии H0, что и Core i5-12600, но без ядер E. Отличительной особенностью является размер выделенного кэша L2 для ядер P, который составляет 1,25 МБ. Процессор предлагает небольшое увеличение скорости по сравнению с предшественником i3-13100. Он имеет базовую частоту 3,50 ГГц и повышенную частоту 4,70 ГГц. У каждого из четырех ядер P есть 1,25 МБ кэша L2 и 12 МБ кэша L3. Чип также обладает двухканальным интерфейсом памяти DDR4/DDR5 и интерфейсом PCIe. iGPU процессора - UHD Graphics 730 с 24 EU. Мощность процессора составляет 60 Вт, а максимальная турбо-мощность - 110 Вт. Intel планирует представить закрытую линейку настольных процессоров Core 14-го поколения, включая i3-14100 и его дешевый вариант i3-14100F без интегрированной графики, в январе 2024 года.