Компания KIOXIA выпустила модель Exceria Plus G2 microSDXC 2 TB

Компания KIOXIA выпустила модель Exceria Plus G2 microSDXC 2 TB с максимально возможной емкостью для стандарта microSDXC - 2 ТБ. Это также самая высокая плотность хранения данных среди всех устройств хранения по физическому объему. Для достижения этой цели компания KIOXIA разработала устройство флэш-памяти NAND, состоящее из шестнадцати слоев по 1 терабиту (128 ГБ), при этом высота упаковки по оси Z составляет всего 0,8 мм. Карта соответствует стандарту UHS Class 3. класс приложений A1 и класс видео V30, что означает гарантированную скорость записи не менее 30 МБ/с. Компания заявляет, что максимальная скорость последовательного чтения составляет 100 МБ/с, а записи - 90 МБ/с. KIOXIA уже выпустила карту на своем домашнем рынке - в Японии, и надеется вскоре выпустить ее на других рынках.