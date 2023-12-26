Десять ведущих компаний, занимающихся разработкой ИС, на волне сезонного потребительского спроса и продолжающегося бума ИИ увеличили квартальную выручку на 17,8 % в 3Q23.

Третий квартал 2023 года стал историческим для ведущих компаний-разработчиков интегральных схем (ИС). Общий доход этих компаний увеличился на 17,8% и составил 44,7 млрд долларов США, что связано с активным сезонным спросом на смартфоны и ноутбуки, а также быстрым ускорением поставок чипов и компонентов генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Компания NVIDIA заняла первое место по выручке и доле рынка, а компания Cirrus Logic обогнала MPS и заняла десятое место благодаря высокому спросу на смартфоны. NVIDIA также достигла рекордной выручки в размере 16,5 млрд долларов США, преимущественно за счет бизнеса по производству центров обработки данных. Qualcomm и Broadcom также увеличили свою выручку, а компании Novatek и Realtek испытали снижение доходов. TrendForce прогнозирует дальнейший рост этих компаний в четвертом квартале 2023 года.