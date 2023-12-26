Компания ASRock Industrial выпустила серию материнских плат NUC Ultra 100 с процессорами Intel Core Ultra (Meteor Lake-H)

Компания ASRock Industrial выпустила серию материнских плат NUC Ultra 100 с процессорами Intel Core Ultra (Meteor Lake-H), которые обеспечивают передовую гибридную архитектуру 3D-производительности с до 14 ядер и 20 потоков, графику Intel ARC Graphics и движок Intel NPU AI. Эти материнские платы имеют форм-фактор NUC и поддерживают две памяти DDR5-5600 МГц до 96 ГБ, три системы хранения данных, четыре дисплея 4K, две локальные сети 2.5G, один порт USB4/Thunderbolt и четыре порта USB 3.2 Gen 2. Серия включает модели NUC-155H и NUC-125H и предлагает различные возможности подключения и расширения ввода/вывода. Эти материнские платы используют процессоры Intel Core Ultra, объединяющие CPU, GPU и NPU для передовых вычислений с искусственным интеллектом. Они демонстрируют впечатляющие возможности в работе с искусственным интеллектом и обеспечивают прорывную производительность. Серия NUC Ultra 100 от ASRock Industrial предлагает новые решения, которые расширяют возможности искусственного интеллекта в различных областях применения, таких как развлечения, офисная производительность, киоски, цифровые вывески и приложения Edge AIoT.