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Компания GIGABYTE Technology представила материнские платы GIGABYTE DDR5 с поддержкой памяти DDR5 объемом 64 ГБ с одним модулем DIMM. Модели 4DIMM и 2DIMM позволяют увеличить объем памяти до 256 ГБ и 128 ГБ соответственно. Материнские платы GIGABYTE обеспечивают высокую производительность памяти благодаря инновационному дизайну и качественным компонентам. Обновление BIOS позволит материнским платам поддерживать объем памяти одного модуля DIMM 64 ГБ. Обновленный BIOS и список поддерживаемой памяти будут доступны на официальном сайте GIGABYTE одновременно с выходом новейшей памяти Kingston FURY Renegade DDR5. Продукция GIGABYTE поддерживает серии Intel 700 и 600, а также серию AMD 600. Подробности о новой продукции можно найти на официальном сайте GIGABYTE.