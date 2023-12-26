Компания Intel в презентации для своих торговых партнеров подтвердила, что собирается выпустить линейку дискретных графических процессоров Arc Xe²

Компания Intel в презентации для своих торговых партнеров подтвердила, что собирается выпустить линейку дискретных графических процессоров Arc Xe² следующего поколения под кодовым названием "Battlemage". Это будет второе родео Intel с высокопроизводительной игровой графикой после возвращения в этот сегмент в 2022 году с серией Arc "Alchemist". Слайд презентации One Intel рассказывает о том, чего стоит ожидать от компании в клиентском сегменте в наступающем году. На слайде говорится, что в сегментах процессоров для ПК, рабочих станций и дискретных GPU появятся новые продукты, что можно рассматривать как подтверждение того, что "Battlemage" будет выпущен в 2024 году. На старых слайдах компании было показано, что выпуск "Battlemage" будет приурочен к выпуску клиентских процессоров "Meteor Lake" и "Arrow Lake". Ожидается, что компания выпустит "Arrow Lake" где-то в 2024 году. В "Battlemage" Intel планирует предложить линейный рост производительности, а также новые аппаратные возможности. Дискретные графические процессоры этого семейства, как ожидается, будут создаваться на литейном узле TSMC по нормам 4 нм.