Компания UL Solutions представила бесплатный бенчмарк Steel Nomad для всех пользователей 3DMark

Компания UL Solutions представила бесплатный бенчмарк Steel Nomad для всех пользователей 3DMark. Бенчмарк планируется выпустить в первом квартале 2024 года для ПК под управлением Windows и Windows on Arm; через Steam, Epic Games Store или напрямую от UL. Позже, в 2024 году, компания выпустит Steel Nomad и Steel Nomad Lite для Mac, iOS и Android-устройств. Steel Nomad - это новый графический эталон, призванный стать преемником популярной серии Time Spy. Это бенчмарк без трассировки лучей на базе API DirectX 12 с экстремальными уровнями геометрии и растрового освещения. UL также работает над Steel Nomad Lite, бенчмарком, предназначенным для смартфонов, планшетов и легких ноутбуков.