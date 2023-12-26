Компания MSI, представила партнерство с Dropbox

Ведущий бренд в области игр, творчества и бизнеса, MSI, объявил о партнерстве с Dropbox. Теперь покупатели продукции MSI могут получить бесплатную пробную версию Dropbox, облачного сервиса хранения данных, на 100 ГБ в течение трех месяцев. Для получения доступа к акции необходима регистрация в Member Center или MSI Center. Подробности акции будут доступны на официальном сайте MSI. Сетевое хранение данных становится все более популярным, и MSI решила поддержать своих поклонников, предоставляя им доступ к Dropbox. Совместимость высокопроизводительного оборудования MSI и надежной инфраструктуры Dropbox позволяет пользователям синхронизировать профили, игровые достижения, творческие проекты, мультимедийный контент или личные данные в любое время и в любом месте. Dropbox предлагает упрощенный способ синхронизации файлов, что способствует повышению продуктивности и удовлетворению разнообразных потребностей пользователей.