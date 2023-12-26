Компания Alice & Bob представила ленту нового чипа, который, как ожидается, будет улучшать уровень ошибок с каждым добавленным кубитом, что делает его прототипом первого логического кубита с коррекцией ошибок.

Стартап Alice & Bob представил новый квантовый процессор "Гелий-1", который представляет собой 16-кубитный чип и является прототипом первого логического кубита с коррекцией ошибок. Этот процессор объединяет кошачьи кубиты для выполнения кода коррекции ошибок и обещает уровень ошибок ниже, чем у любого существующего физического кубита. Компания Alice & Bob собирается использовать эту платформу для создания своего первого логического кубита. Ошибки в квантовых компьютерах вызваны переворотом битов и переворотом фаз, и кошачьи кубиты обладают конструкцией, позволяющей эффективно защититься от перевортывания битов. Процессор "Гелий-1" также использует код коррекции ошибок, чтобы подавить оставшиеся фазовые перевороты. Alice & Bob признается, что их технология кошачьих кубитов позволяет бороться с переворотами битов и чип "Гелий-1" является новой платформой для устранения оставшихся ошибок при увеличении глубины. Alice & Bob стремится создать первый универсальный отказоустойчивый квантовый компьютер и уже привлекла финансирование в размере 30 млн евро.