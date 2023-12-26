Moore Threads выпустила GPU MTT S4000 48 ГБ для обучения/инференции ИИ и представила кластер на 1000 GPU

Китайская компания Moore Threads представила новый отечественный кластер для обучения и инференции искусственного интеллекта (ИИ) под названием KUAE Intelligent Computing Center. Основным компонентом кластера является видеокарта MTT S4000 с 48 ГБ VRAM, использующая третье поколение графического процессора MUSA и имеющая высокую производительность в различных режимах работы. Эта карта поддерживает масштабирование для распределенного параллельного обучения моделей ИИ и предлагает функции графики, кодирования/декодирования видео и отображения 8K для графических рабочих нагрузок. Кластер KUAE объединяет аппаратное обеспечение GPU с сетью RDMA, распределенным хранилищем и программным обеспечением для управления кластером. Кластер Moore Threads KUAE killocard предлагает непрерывную и стабильную работу и поддерживает функции прерывания и возобновления обучения. Компания также предлагает полную совместимость с фреймворком NVIDIA CUDA и инструмент MUSIFY, который позволяет без потери производительности перевести код CUDA на архитектуру MUSA GPU. Эти инновации от Moore Threads могут стать основой для различных интеллектуальных приложений.