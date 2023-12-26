iBUYPOWER и DeepCool представили партнерство с игровыми ПК RDY, созданными на заказ и готовыми к отправке

Компании iBUYPOWER и DeepCool объявили о партнерстве и представили готовые к отправке игровые ПК RDY. iBUYPOWER расширяет своё предложение за счет DeepCool, известного своим высоким качеством и инновационным дизайном оборудования. Партнерство подтверждает приверженность iBUYPOWER к созданию ПК из качественных компонентов, особенно с использованием кулеров AIO под брендом iBUYPOWER. Сложность и вычислительная мощность игровых ПК продолжают расти, поэтому решения для охлаждения становятся всё более востребованными. Интеграция оборудования DeepCool в системы iBUYPOWER позволяет предоставить потребителям решения для охлаждения, которые соответствуют требованиям современного оборудования и обеспечивают долговременную производительность. Компании выпустят два готовых к отгрузке RDY SKU - Lancool 001 и Y40P 001, оба оснащены системой охлаждения DeepCool LS520. Кроме того, для игровых ПК Intel 13th Gen Ultimate Gaming PC будет доступен пользовательский конфигуратор с выбором кулеров DeepCool серий LT и LS. Цены на эти системы начинаются от 2449 долларов США.