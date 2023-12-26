Китайская компания Montage перепаковывает процессоры Intel Emerald Rapids Xeon 5-го поколения в свою линейку продуктов

Китайская компания Montage Technology представила новые процессоры под брендом Jintide, которые являются переупакованными версиями процессоров Intel Emerald Rapids Xeon 5-го поколения. Линейка Jintide нацелена на корпоративных заказчиков, которым требуется повышенная безопасность, соответствующая требованиям китайского правительства и предприятий. В составе Jintide есть дополнительные блоки мониторинга и шифрования на кристалле, для усиления безопасности китайских пользователей. Процессоры сохраняют основные характеристики Intel Emerald Rapids Xeon, но также имеют 8-канальную память DDR5-5600, 80 дорожек PCIe 5.0 и повышенную тактовую частоту более 4,0 ГГц в пике. Jintide также имеет масштабирование 2S для создания двухсокетных систем с 96 ядрами и 192 потоками. Цены на новые процессоры пока не опубликованы, но ожидается, что они будут выше, чем у Intel, из-за необходимости локализации системы безопасности. Несмотря на это, Jintide имеет стратегическую ценность для создания внутренней инфраструктуры высокой производительности в Китае. Intel получает доступ к растущему китайскому рынку серверов, а китайские партнеры усиливают свои предложения без зависимости от иностранных компаний.