Компания ASUS представила корпус ProArt PA602, который обеспечивает исключительное охлаждение с самого начала и является первым из многих корпусов ProArt, которые появятся в будущем

Компания ASUS представила компьютерные корпуса ProArt с новым шасси PA602, которое обеспечивает высококачественное охлаждение и упрощенный процесс сборки ПК. Корпус имеет переднюю панель с улучшенной вентиляцией, толстый задний вентилятор, два передних вентилятора и поддержку больших радиаторов для эффективного отвода тепла. Процесс сборки упрощен благодаря полному набору инновационных функций и удобным входной/выходной портам USB. Корпус выполнен в минималистичном стиле и предназначен для творческих профессионалов.

ProArt PA602 обеспечивает высокую производительность охлаждения с помощью передней панели с открытой решеткой, двух фронтальных вентиляторов большого размера и заднего вентилятора. Он обладает достаточным пространством для установки больших компонентов и поддерживает мощные башенные кулеры и жидкостное охлаждение. Корпус также обеспечивает достаточно места для установки большого количества накопителей.

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Он имеет удобные порты USB на передней панели ввода/вывода и фиксацию кнопки питания для предотвращения случайного нажатия. В целом, ProArt PA602 предлагает высокую производительность, удобство в использовании и упрощенный процесс сборки для профессиональных пользователей.